Евфросиния Васильевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гончаров Аксён Прокофьевич
Отец ребёнка: Гончаров Прокофий Исакович
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Зиновия Прокофьевна
Отец ребёнка: Гончаров Прокофий Исакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Герасим Прокофьевич
Отец ребёнка: Гончаров Прокофий Исакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Зиновий Прокофьевич
Отец ребёнка: Гончаров Прокофий Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно