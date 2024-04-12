Евфросиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросиния Васильевна

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гончаров Аксён Прокофьевич

Отец ребёнка: Гончаров Прокофий Исакович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Зиновия Прокофьевна

Отец ребёнка: Гончаров Прокофий Исакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Герасим Прокофьевич

Отец ребёнка: Гончаров Прокофий Исакович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Зиновий Прокофьевич

Отец ребёнка: Гончаров Прокофий Исакович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Прокофий Исакович

Смерть
Неизвестно
Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
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