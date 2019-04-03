Резцов Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резцов Константин Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.2019

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.2019

Отец: Резцов Андрей Юрьевич

Мать: Резцова Наталия Александровна

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