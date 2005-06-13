Коваленко Илья Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Илья Яковлевич

Коваленко Илья Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1920 ст.

Дата смерти

13.06.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1920 ст.

Отец: Коваленко Яков

Мать: Коваленко Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко (Астахова) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
25.08.1952

Дочь: Сопина (Коваленко) Галина (Галя) Ильинична

Мать ребёнка: Коваленко (Астахова) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1959

Сын: Коваленко Сергей Ильич

Мать ребёнка: Коваленко (Астахова) Раиса Ивановна

Смерть
13.06.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.