Коваленко Илья Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1920 ст.
Дата смерти13.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1920 ст.
Отец: Коваленко Яков
Мать: Коваленко Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1952
Дочь: Сопина (Коваленко) Галина (Галя) Ильинична
Мать ребёнка: Коваленко (Астахова) Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1959
Мать ребёнка: Коваленко (Астахова) Раиса Ивановна
Смерть
13.06.2005