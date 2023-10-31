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Кокорина Ирина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кокорин Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Калинин

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1852

Муж: Кокорин Григорий Калинин

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кокорин Варфаломей Григорьев

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Калинин

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Кокорина Вера Григорьева

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Калинин

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 448
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 642
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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