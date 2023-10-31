Кокорина Ирина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кокорин Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Калинин
Бракосочетание
До 1852
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кокорин Варфаломей Григорьев
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Калинин
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Кокорина Вера Григорьева
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Калинин
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 448
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 642
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно