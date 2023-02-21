Солоницын Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солоницын Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солоницина Полина Никитична

Рождение ребёнка
05.11.1937

Сын: Солоницын Вячеслав Иосифович

Мать ребёнка: Солоницина Полина Никитична

Смерть
Неизвестно
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