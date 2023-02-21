Солоницын Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солоницина Полина Никитична
Рождение ребёнка
05.11.1937
Сын: Солоницын Вячеслав Иосифович
Мать ребёнка: Солоницина Полина Никитична
Смерть
Неизвестно