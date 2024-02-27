Борисенков Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисенков Дмитрий Владимирович

Борисенков Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности
2002 г.р.

Добавил:

пк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1998

Жена: Борисенкова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
25.04.1998

Сын: Борисенков Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Борисенкова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
01.02.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисенкова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
06.12.2002

Дочь: Борисенкова Алёна Дмитриевна

Мать ребёнка: Борисенкова Татьяна Анатольевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.