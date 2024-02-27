Борисенков Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1998
Рождение ребёнка
25.04.1998
Сын: Борисенков Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Борисенкова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
01.02.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисенкова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
06.12.2002
Дочь: Борисенкова Алёна Дмитриевна
Мать ребёнка: Борисенкова Татьяна Анатольевна