Инякин Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1906 ст.
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Инякина Евдокия Леонтьевна
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 2. Д. 1666. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1906