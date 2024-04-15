Поляков Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1873 ст.
Хотень, Сумська область
поручители: Петр Поляков и Михаил Романков, Филипп Черненко и Моисей Чернышев | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVC-P?i=355&c... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1893 ст.
Мать ребёнка: Полякова Матрона Андреевна
Заболотово, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVC-P?i=355&cc=3511744&cat=966423
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно