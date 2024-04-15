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Поляков Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1873 ст.

Жена: Полякова Матрона Андреевна

Хотень, Сумська область
поручители: Петр Поляков и Михаил Романков, Филипп Черненко и Моисей Чернышев | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVC-P?i=355&c... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1893 ст.

Сын: Поляков Федор Федорович

Мать ребёнка: Полякова Матрона Андреевна

Заболотово, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVC-P?i=355&cc=3511744&cat=966423
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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