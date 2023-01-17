Беляев Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
До ?.03.1816
Дьячок Леонтиевской церкви
Работа или профессия
1816
Переведен к Всеградской Спасской церкви во дьячка.
Работа или профессия
1820
Определен во диакона к Ильинской в Каменье церкви г.Вологды.
Рождение ребёнка
1824
Сын: Беляев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Беляева Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Беляев Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Беляева Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Беляев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Беляева Аполлинария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно