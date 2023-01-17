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Беляев Григорий Андреевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
До ?.03.1816
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дьячок Леонтиевской церкви
Работа или профессия
1816
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переведен к Всеградской Спасской церкви во дьячка.
Работа или профессия
1820
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен во диакона к Ильинской в Каменье церкви г.Вологды.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Беляев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Беляева Аполлинария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Беляев Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Беляева Аполлинария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Беляев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Беляева Аполлинария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Аполлинария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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