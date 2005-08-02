(Сокиркина) Ангелина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сокиркина) Ангелина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.2005

Отец: Сокиркин Александр Александрович

Мать: Сокиркина Татьяна Ивановна

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