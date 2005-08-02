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(Сокиркина) Ангелина Александровна
(Сокиркина) Ангелина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.2005
Пол
Женский
Отец
Сокиркин Александр Александрович
1978 г.р.
Мать
Сокиркина (Рубанова) Татьяна Ивановна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.2005
Отец:
Сокиркин Александр Александрович
Мать:
Сокиркина Татьяна Ивановна
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