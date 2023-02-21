Кириллова (Хмелинина) Капитолина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1910
Дата смерти?.07.1984
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1910
Бракосочетание
15.05.1931
Новгородская обл., Село Сальцы
Рождение ребёнка
03.06.1933
Дочь: Зарезина Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Кириллов Яков Никифорович
д.Шарок Шимский район Новгородская область
Рождение ребёнка
15.08.1935
Дочь: Петрова Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Кириллов Яков Никифорович
д.Шарок Шимский район Новгородская область
Смерть
?.07.1984