Кириллова (Хмелинина) Капитолина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллова (Хмелинина) Капитолина Яковлевна

Кириллова (Хмелинина) Капитолина Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1910

Дата смерти

?.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1910

Отец: Хмелинин Яков Григорьевич

Мать: Хмелинина Дарья Васильевна

Бракосочетание
15.05.1931

Муж: Кириллов Яков Никифорович

Новгородская обл., Село Сальцы
Рождение ребёнка
03.06.1933

Дочь: Зарезина Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Кириллов Яков Никифорович

д.Шарок Шимский район Новгородская область
Рождение ребёнка
15.08.1935

Дочь: Петрова Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Кириллов Яков Никифорович

д.Шарок Шимский район Новгородская область
Смерть
?.07.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close