Пушкова Ирина Валерьевна
Место рождения
Дата рождения15.04.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1961
Бракосочетание
14.08.1981
Рождение ребёнка
18.02.1983
Дочь: Кокорина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Кокорин Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
19.12.1992
Дочь: Кокорина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Кокорин Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокорин Сергей Геннадьевич