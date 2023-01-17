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Пушкова Ирина Валерьевна

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Место рождения

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

15.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1961

Отец: Пушков Валерий Владимирович

Мать: Король Елена Яковлевна

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
14.08.1981

Муж: Кокорин Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
18.02.1983

Дочь: Кокорина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Кокорин Сергей Геннадьевич

Светлый, ЗАТО Светлый, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.12.1992

Дочь: Кокорина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Кокорин Сергей Геннадьевич

Светлый, ЗАТО Светлый, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокорин Сергей Геннадьевич

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