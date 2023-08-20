Ананьева (Марнова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Марнова) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марнов Степан (Стефан)

Мать: ?

Бракосочетание
18.?.1898

Муж: Ананьев Алексей Степанович

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.03.1899

Дочь: Лебедева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Ананьев Алексей Степанович

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ананьев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ананьев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
30.11.1916

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Ананьев Алексей Степанович

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Ананьев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ананьев Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно
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