Ананьева (Марнова) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марнов Степан (Стефан)
Мать: ?
Бракосочетание
18.?.1898
Рождение ребёнка
14.03.1899
Дочь: Лебедева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Ананьев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ананьев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Ананьев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
30.11.1916
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Ананьев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Ананьев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ананьев Алексей Степанович
Смерть
Неизвестно