Косова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Татьяна Ал
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Зинаида Егоровна
Отец ребёнка: Косов Егор
Рождение ребёнка
1941
Сын: Косов Иван Егорович
Отец ребёнка: Косов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косов Егор
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно