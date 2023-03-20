Косова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосова Евдокия Андреевна

Косова Евдокия Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Татьяна Ал

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Зинаида Егоровна

Отец ребёнка: Косов Егор

Рождение ребёнка
1941

Сын: Косов Иван Егорович

Отец ребёнка: Косов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косов Егор

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close