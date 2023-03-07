Кудрявцев Федот (Федотко) Семенов
Место рожденияпоч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1638
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1638
Отец: Кудрявцев Семен (Сенка) Федотов
Мать: не указана
поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646