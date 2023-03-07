Кудрявцев Федот (Федотко) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Федот (Федотко) Семенов

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Место рождения

поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1638

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1638

Отец: Кудрявцев Семен (Сенка) Федотов

Мать: не указана

поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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