Маликин Яков Николаевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Маликин Николай Макарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маликина Анна Ильнична
Рождение ребёнка
1844
Сын: Маликин Игнатий Яковлевич
Мать ребёнка: Маликина Анна Ильнична
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Маликина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Маликина Анна Ильнична
Смерть
Неизвестно