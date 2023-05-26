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Маликин Яков Николаевич

Место рождения

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Маликин Николай Макарович

Мать: не указана

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маликина Анна Ильнична

Рождение ребёнка
1844

Сын: Маликин Игнатий Яковлевич

Мать ребёнка: Маликина Анна Ильнична

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Маликина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Маликина Анна Ильнична

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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