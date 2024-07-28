Назаров (Куранов) Мартемьян (Маркел) Назаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров (Куранов) Мартемьян (Маркел) Назаров

Место рождения

Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.02.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова (Картежникова) Улита (Ульяна) Анисимова

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Слепова (Куранова-Назарова) Матрена Маркиановна

Мать ребёнка: Назарова (Картежникова) Улита (Ульяна) Анисимова

Смерть
Неизвестно
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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