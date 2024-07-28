Назаров (Куранов) Мартемьян (Маркел) Назаров
Место рождения
Дата рождения05.02.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1819 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: Слепова (Куранова-Назарова) Матрена Маркиановна
Мать ребёнка: Назарова (Картежникова) Улита (Ульяна) Анисимова
Смерть
Неизвестно