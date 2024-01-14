Ботанова -- Екатерина Пудовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
1897 у ребенка в крестных Розшектаева Варвара Пудовна из Столбовой, возможно сестра родная
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1897
Сын: Ботанов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Ботанов Николай Иванович
Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно