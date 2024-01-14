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Ботанова -- Екатерина Пудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

1897 у ребенка в крестных Розшектаева Варвара Пудовна из Столбовой, возможно сестра родная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботанов Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1897

Сын: Ботанов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Ботанов Николай Иванович

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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