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Мартусевич Мария Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мартусевич Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Мартусевич Николай Стефанович

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Мартусевич Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мартусевич Николай Стефанович

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.07.1931

Дочь: Исакович (Мартусевич) Таиса Николаевна

Отец ребёнка: Мартусевич Николай Стефанович

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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