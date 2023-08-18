Мартусевич Мария Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мартусевич Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Мартусевич Николай Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Мартусевич Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мартусевич Николай Стефанович
Рождение ребёнка
01.07.1931
Дочь: Исакович (Мартусевич) Таиса Николаевна
Отец ребёнка: Мартусевич Николай Стефанович
Смерть
Неизвестно