Траченко (Гордиянова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траченко (Гордиянова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1911 г.р.

Дети

1934 г.р.
1936 г.р.
1938 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Траченко Виктор

Отец ребёнка: Траченко Михаил Фролович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Траченко Михаил Фролович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Траченко Павел

Отец ребёнка: Траченко Михаил Фролович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Траченко Павел

Отец ребёнка: Траченко Михаил Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Траченко Михаил Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Траченко Михаил Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Траченко Михаил Фролович

Смерть
1999
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