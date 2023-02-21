Траченко (Гордиянова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Траченко Виктор
Отец ребёнка: Траченко Михаил Фролович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Траченко Михаил Фролович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Траченко Павел
Отец ребёнка: Траченко Михаил Фролович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Траченко Павел
Отец ребёнка: Траченко Михаил Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Траченко Михаил Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Траченко Михаил Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999