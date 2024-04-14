Юринов Парфен Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринов Парфен Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1914

Дата смерти

25.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1914

Отец: Юринов Семён Петрович

Мать: Базылевич Надежда Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юринов Петр Парфенович

Мать ребёнка: Юринова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юринов Борис Парфенович

Мать ребёнка: Юринова Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юринова Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
1958

Сын: Юринов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Мария

Смерть
25.01.1993

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