Юринов Парфен Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1914
Дата смерти25.01.1993
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юринова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юринова Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юринова Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
1958
Сын: Юринов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Мария
Смерть
25.01.1993