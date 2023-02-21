Педань Неонила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Педань Неонила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубрак Александра

Отец ребёнка: Педань Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Педань Иван

Отец ребёнка: Педань Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Педань Николай

Отец ребёнка: Педань Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Педань Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Педань Михаил

Отец ребёнка: Педань Василий

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