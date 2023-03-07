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Рябев Гаврила Яковлев

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Место рождения

дер. Ганинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1687 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Рябев Яков Савельев

Мать: не указана

дер. Ганинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ганинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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