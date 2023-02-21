Большагин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшагин Василий

Большагин Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Жамина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Большагин Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Жамина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1925

Сын: Жамин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Жамина Мария Ивановна

СССР
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жамина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close