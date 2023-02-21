Большагин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Жамина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Большагин Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Жамина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1925
Сын: Жамин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Жамина Мария Ивановна
СССР
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жамина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно