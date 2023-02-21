Коротеева (Кофанова) Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротеева (Кофанова) Елена Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1936

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротеев Владимир Алексеевич

Казахстан, поселок Державинский, Баранкульского р-на, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротеев Владимир Алексеевич

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