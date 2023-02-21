Коротеева (Кофанова) Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1936
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1936
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротеев Владимир Алексеевич
Казахстан, поселок Державинский, Баранкульского р-на, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно