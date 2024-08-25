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Гончарук Петр Пантелеевич

Место рождения

Украина, Винницкая обл, с.Долиняны

Дата рождения

22.07.1918

Дата смерти

Около 1992

Пол

Мужской

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Жена

Дети

Около 1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1918

Отец: Гончарук Пантелей

Мать: Гончарук Ефросинья Юхтимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарук Анна

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Гончарук Николай Петрович

Мать ребёнка: Гончарук Анна

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарук Анна

Смерть
Около 1992

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