Гончарук Петр Пантелеевич
Место рожденияУкраина, Винницкая обл, с.Долиняны
Дата рождения22.07.1918
Дата смертиОколо 1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1918
Отец: Гончарук Пантелей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончарук Анна
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Гончарук Николай Петрович
Мать ребёнка: Гончарук Анна
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарук Анна
Смерть
Около 1992