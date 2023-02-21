Хорошанская (Аксельрод) Виктория Роальдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошанская (Аксельрод) Виктория Роальдовна

Хорошанская (Аксельрод) Виктория Роальдовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1961

Отец: не указан

Мать: Аксельрод Татьяна Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close