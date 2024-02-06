Лысенко 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысенко Алексей Николаевич

Мать: Лысенко Евдокия Матвеевна

Смерть
1943
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