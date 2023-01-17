Бабиков Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1907 ст.
Дата смертиОколо ?.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1907 ст.
Отец: Бабиков Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Вахрамеева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Бабикова Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабикова Ольга Петровна
Смерть
Около ?.07.1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)