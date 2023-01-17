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Бабиков Иван Яковлевич

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Место рождения

Сарсак-Арема, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.10.1907 ст.

Дата смерти

Около ?.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1907 ст.

Отец: Бабиков Яков Григорьев

Мать: Бабикова Параскева Иванова

Сарсак-Арема, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Вахрамеева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Бабикова Ольга Петровна

Сарсак-Арема, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Ольга Петровна

Смерть
Около ?.07.1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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