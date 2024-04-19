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Барсуков Василий Ивлиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Барсуков Ивлей Иванович

Мать: Барсукова Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барсукова Авдотья Ефимовна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Барсукова) Домна Васильевна

Мать ребёнка: Барсукова Авдотья Ефимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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