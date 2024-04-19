Барсуков Василий Ивлиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Барсуков Ивлей Иванович
Мать: Барсукова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Барсукова) Домна Васильевна
Мать ребёнка: Барсукова Авдотья Ефимовна
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно