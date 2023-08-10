Маланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паршин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршина Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршина Клавдия Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршина Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршина Тамара Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.04.1936
Дочь: Забелина Любовь Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан