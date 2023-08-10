Маланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршина Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршина Клавдия Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршина Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршина Тамара Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.04.1936

Дочь: Забелина Любовь Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

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