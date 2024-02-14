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Латифа
Латифа
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1796
Пол
Женский
Отец
Абдуллин Заит
1712 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Абдуллин Заит
Мать: не указана
Смерть
1796
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