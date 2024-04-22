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Павел
Павел
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Древо
Место рождения
Калин-остров
Дата рождения
30.05.1911
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бутылкин Дмитрий Гордеевич
1881 г.р.
Мать
Бутылкина (Филатова) Наталья Михайловна
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1911
Отец:
Бутылкин Дмитрий Гордеевич
Мать:
Бутылкина Наталья Михайловна
Калин-остров
Смерть
Неизвестно
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