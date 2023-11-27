Черных Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.01.1860
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1860
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Около 01.01.1884
Дочь: Пелагия Афанасьева
Отец ребёнка: Черных Афанасий Тимофеев
Рождение ребёнка
19.03.1887
Отец ребёнка: Черных Афанасий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 01.01.1889
Дочь: Ирина Афанасьева
Отец ребёнка: Черных Афанасий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 01.01.1891
Сын: Черных Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Черных Афанасий Тимофеев
Рождение ребёнка
07.05.1892
Отец ребёнка: Черных Афанасий Тимофеев
Рождение ребёнка
26.02.1896
Дочь: Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Черных Афанасий Тимофеев
Рождение ребёнка
13.02.1914
Дочь: Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Черных Афанасий Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно