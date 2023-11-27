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Черных Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.01.1860

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1860

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.01.1884

Дочь: Пелагия Афанасьева

Отец ребёнка: Черных Афанасий Тимофеев

Рождение ребёнка
19.03.1887

Сын: Черных Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Черных Афанасий Тимофеев

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1889

Дочь: Ирина Афанасьева

Отец ребёнка: Черных Афанасий Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 01.01.1891

Сын: Черных Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Черных Афанасий Тимофеев

Рождение ребёнка
07.05.1892

Сын: Черных Иоанн Афанасьевич

Отец ребёнка: Черных Афанасий Тимофеев

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.02.1896

Дочь: Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Черных Афанасий Тимофеев

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.02.1914

Дочь: Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Черных Афанасий Тимофеев

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
Неизвестно
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