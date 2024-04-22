Засыпкин Игнатий Павлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Засыпкина Пелагея Игнатьевна
Мать ребёнка: Засыпкина Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.05.1895
Дочь: Засыпкина Елена Игнатьевна
Мать ребёнка: Засыпкина Надежда Дмитриевна
запись в МК по Спирино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно