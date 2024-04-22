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Засыпкин Игнатий Павлович

Место рождения

Любимово, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Любимово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Засыпкина Пелагея Игнатьевна

Мать ребёнка: Засыпкина Надежда Дмитриевна

Любимово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.05.1895

Дочь: Засыпкина Елена Игнатьевна

Мать ребёнка: Засыпкина Надежда Дмитриевна

запись в МК по Спирино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засыпкина Надежда Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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