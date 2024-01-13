Родионов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Родионова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Родионова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Погиб в годы ВОВ
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