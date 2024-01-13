Родионов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Родионова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Родионова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно
Погиб в годы ВОВ