Белоглазов Иван Григорьевич
Место рожденияОренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Васильевка
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Васильевка
Рождение ребёнка
01.02.1940
Сын: Белоглазов Вадим / Владимир
Мать ребёнка: Белоглазова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоглазова Анастасия
Военная награда
Неизвестно
Белоглазов Иван Григорьевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1919Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Васильевка. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно