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Белоглазов Иван Григорьевич

Место рождения

Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Васильевка

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Белоглазов Григорий Федорович

Мать: Белоглазова Мария Петровна

Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Васильевка
Рождение ребёнка
01.02.1940

Сын: Белоглазов Вадим / Владимир

Мать ребёнка: Белоглазова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоглазова Анастасия

Военная награда
Неизвестно
Белоглазов Иван Григорьевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1919Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Васильевка. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
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