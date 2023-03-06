Аграфена Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Аграфена Селивёрстова
Отец ребёнка: Селивёрст Егоров
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Домна Селивёрстова
Отец ребёнка: Селивёрст Егоров
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Марфа Селивёрстова
Отец ребёнка: Селивёрст Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селивёрст Егоров
вторая жена
Смерть
Неизвестно