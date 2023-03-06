Аграфена Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Мартынова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Аграфена Селивёрстова

Отец ребёнка: Селивёрст Егоров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Домна Селивёрстова

Отец ребёнка: Селивёрст Егоров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Марфа Селивёрстова

Отец ребёнка: Селивёрст Егоров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селивёрст Егоров

вторая жена
Смерть
Неизвестно
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