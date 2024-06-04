Бабина Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

После 1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Около 1892 г.р.
Около 1897 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Петр Митрофанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Бабин Иван Петров

Отец ребёнка: Бабин Петр Митрофанов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Бабин Исак Петров

Отец ребёнка: Бабин Петр Митрофанов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1904

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