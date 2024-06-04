Бабина Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиПосле 1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Бабин Иван Петров
Отец ребёнка: Бабин Петр Митрофанов
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Бабин Исак Петров
Отец ребёнка: Бабин Петр Митрофанов
Смерть
После 1904