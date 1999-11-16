Разумкин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1916
Дата смерти16.11.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1916
Отец: Разумкин Петр Абрамович
Мать: Разумкина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
28.04.1945
Сын: Разумкин Валерий Петрович
Мать ребёнка: Разумкина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
02.01.1947
Мать ребёнка: Разумкина Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Разумкина Анна
Смерть
16.11.1999
Татищево, Татищевский муниципальный район, Саратовская область