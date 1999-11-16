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Разумкин Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1916

Дата смерти

16.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1916

Отец: Разумкин Петр Абрамович

Мать: Разумкина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
28.04.1945

Сын: Разумкин Валерий Петрович

Мать ребёнка: Разумкина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
02.01.1947

Сын: Разумкин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Разумкина Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумкина Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумкина Анна

Смерть
16.11.1999
Татищево, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
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