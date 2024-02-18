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Просняк Михаил Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1908

Дата смерти

26.02.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Петрова) Федоссия

Рождение ребёнка
26.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Петрова) Федоссия

Смерть
26.02.1991

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