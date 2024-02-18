Просняк Михаил Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1908
Дата смерти26.02.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Петрова) Федоссия
Рождение ребёнка
26.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Петрова) Федоссия
Смерть
26.02.1991