Рачинская (Колечицкая) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачинская (Колечицкая) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1818

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1818

Отец: Колечицкий Петр Петрович

Мать: Колечицкая Анастасия Ивановна

Бракосочетание
1845

Муж: Рачинский Алексей Антонович

Рождение ребёнка
12.09.1847

Сын: Рачинский Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Рачинский Алексей Антонович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Рачинская Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Рачинский Алексей Антонович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Рачинский Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Рачинский Алексей Антонович

Смерть
1886
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