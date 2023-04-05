Рачинская (Колечицкая) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1818
Дата смерти1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1818
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
12.09.1847
Сын: Рачинский Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Рачинский Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Рачинская Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Рачинский Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Рачинский Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Рачинский Алексей Антонович
Смерть
1886