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Нечаев Николай Ефимович

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Место рождения

Большая Ега, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.05.1938

Дата смерти

18.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1938

Отец: Нечаев Ефим Петрович

Мать: Нечаева Анна Степановна

Большая Ега, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.02.1967

Жена: Нечаева Мария

Похвистнево, Похвистнево, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.1967

Дочь: Дмитриева Анна

Мать ребёнка: Нечаева Мария

Смерть
18.05.1977
Кротково
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Большая Ега, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
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