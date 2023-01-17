Нечаев Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения17.05.1938
Дата смерти18.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1938
Отец: Нечаев Ефим Петрович
Мать: Нечаева Анна Степановна
Бракосочетание
11.02.1967
Жена: Нечаева Мария
Похвистнево, Похвистнево, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.1967
Дочь: Дмитриева Анна
Мать ребёнка: Нечаева Мария
Смерть
18.05.1977
Кротково
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно