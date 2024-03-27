Русяева (Гольнева) Полина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1901
Дата смерти28.09.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1928
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Русяев Маркел Сидорович
Рождение ребёнка
30.08.1928
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Русяев Маркел Сидорович
Рождение ребёнка
10.09.1931
Дочь: Комиссарова Мира
Отец ребёнка: Русяев Маркел Сидорович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.09.1990