Русяева (Гольнева) Полина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русяева (Гольнева) Полина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1901

Дата смерти

28.09.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1928

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Русяев Маркел Сидорович

Рождение ребёнка
30.08.1928

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Русяев Маркел Сидорович

Рождение ребёнка
10.09.1931

Дочь: Комиссарова Мира

Отец ребёнка: Русяев Маркел Сидорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.09.1990
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