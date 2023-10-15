Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виктор

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег

Отец ребёнка: Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

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