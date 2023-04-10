Насташенко Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1919
Сын: Насташенко Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Насташенко Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
12.08.1919
Сын: Насташенко Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Насташенко Григорий Михайлович
Место жительства
1919
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно