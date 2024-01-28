Кожина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиМежду 1834 и 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Кожина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Кожин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Кожина) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Кожин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кожин Глеб Петрович
Отец ребёнка: Кожин Петр Григорьевич
Смерть
Между 1834 и 1838