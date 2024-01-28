Кожина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Между 1834 и 1838

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Кожина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Кожин Петр Григорьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Кожина) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Кожин Петр Григорьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кожин Глеб Петрович

Отец ребёнка: Кожин Петр Григорьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Между 1834 и 1838

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