Килейников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килейников Михаил

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

03.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1910

Отец: Килейников Иван

Мать: Килейников Лидия

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Килейникова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Килейникова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Килейникова Евгения

Место жительства
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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