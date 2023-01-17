Килейников Михаил
Место рождения
Дата рождения03.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1910
Отец: Килейников Иван
Мать: Килейников Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Килейникова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Килейникова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Килейникова Евгения
Место жительства
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно