Глазова (Каракчеева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазова (Каракчеева) Галина Ивановна

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Место рождения

Торошино, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.08.1934

Дата смерти

22.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1934

Отец: Каракчеев Иван Николаевич

Мать: Каракчеева Ульяна Павловна

Торошино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Русская
Бракосочетание
15.12.1961

Муж: Глазов Борис Петрович

Рождение ребёнка
17.04.1963

Сын: Глазов Александр Борисович

Отец ребёнка: Глазов Борис Петрович

Псков, город Псков, Псковская область
Русский
Развод
21.05.1974

Муж: Глазов Борис Петрович

Смерть
22.06.2016
Москва, город федерального значения Москва
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