Глазова (Каракчеева) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.08.1934
Дата смерти22.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1934
Русская
Бракосочетание
15.12.1961
Рождение ребёнка
17.04.1963
Сын: Глазов Александр Борисович
Отец ребёнка: Глазов Борис Петрович
Псков, город Псков, Псковская область
Русский
Развод
21.05.1974
Смерть
22.06.2016
Москва, город федерального значения Москва