Соломатова Катерина Ивановна
Место рожденияБелая
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Белая
Рождение ребёнка
1781
Сын: Соломатов Захар Михайлович
Отец ребёнка: Соломатов Михаил Иванович
Белая
Рождение ребёнка
1785
Сын: Соломатов Варлам Михайлович
Отец ребёнка: Соломатов Михаил Иванович
Белая
Рождение ребёнка
1789
Сын: Соломатов Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Соломатов Михаил Иванович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно