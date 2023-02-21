Соломатова Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломатова Катерина Ивановна

Соломатова Катерина Ивановна

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Белая
Рождение ребёнка
1781

Сын: Соломатов Захар Михайлович

Отец ребёнка: Соломатов Михаил Иванович

Белая
Рождение ребёнка
1785

Сын: Соломатов Варлам Михайлович

Отец ребёнка: Соломатов Михаил Иванович

Белая
Рождение ребёнка
1789

Сын: Соломатов Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Соломатов Михаил Иванович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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